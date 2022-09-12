19-летний испанский теннисист выиграл US Open и стал первой ракеткой мира 12 сентября, 09:39 Алькарас победил Рууда в трех сетах (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил норвежца Каспера Рууда и стал победителем Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

19-летний испанец одолел 23-летнего норвежца в трех сетах, которые длились более трех часов.

Алькарас выиграл первый сет, однако уступил во втором. В третьей партии Алькарас победил Рууда на тайбрейке, а в третьей дожал соперника.

Видео дня

Победа на Открытом чемпионате США позволила Алькарасу стать первою ракеткой мира.

К тому же Алькарас стал самой молодой первой ракеткой мира в истории, превзойдя достижение австралийца Ллейтона Хьюита, который в 2001 году возглавил мировой рейтинг в 20-летнем возрасте.



Карлос Алькарас (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия) 3:1 (6:4, 2:6, 7:6, 6:3)

Перед этим в женском розыгрыше US Open победительницей турнира стала польская теннисистка Ига Свентек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.