«Не знаю, когда вернусь на корт». Надаль после сенсационного вылета с US Open объявил о паузе в карьере
Надаль 22-разовый победитель турниров Большого шлема (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)
Испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения американцу Фрэнсису Тиафо в четвертом круге Открытого чемпионата США (US Open) заявил, что берет паузу в карьере.
Надаль не сказал, что уходит из тенниса навсегда, однако когда вернется — неизвестно, сообщает ASAP Sports.
«Мне нужно решить жизненные дела. Я не знаю, когда вернусь. Я попытаюсь подготовиться психологически. Когда я почувствую, что готов соперничать снова, я буду здесь», - сказал Надаль.
Следует отметить, Надаль и его жена Хиска Перельо ждут ребенка.
Ранее легендарная американская теннисистка Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге US Open и подтвердила, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру.
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