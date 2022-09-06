«Не знаю, когда вернусь на корт». Надаль после сенсационного вылета с US Open объявил о паузе в карьере 6 сентября, 19:20 Надаль 22-разовый победитель турниров Большого шлема (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения американцу Фрэнсису Тиафо в четвертом круге Открытого чемпионата США (US Open) заявил, что берет паузу в карьере.

Надаль не сказал, что уходит из тенниса навсегда, однако когда вернется — неизвестно, сообщает ASAP Sports.

«Мне нужно решить жизненные дела. Я не знаю, когда вернусь. Я попытаюсь подготовиться психологически. Когда я почувствую, что готов соперничать снова, я буду здесь», - сказал Надаль.

Видео дня

Читайте также: Звезды тенниса на благотворительном турнире в США собрали большую сумму для Украины

Следует отметить, Надаль и его жена Хиска Перельо ждут ребенка.

Ранее легендарная американская теннисистка Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге US Open и подтвердила, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.