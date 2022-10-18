Украинская теннисистка досрочно завершила сезон из-за травмы 18 октября, 11:58 Леся Цуренко завершила сезон из-за травмы локтя (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Украинская теннисистка Леся Цуренко в этом году больше не выйдет на корт.



Об этом Цуренко сообщила в своем аккаунте в Instagram.

По словам теннисистки, у нее проблемы с локтем, однако операция не нужна.

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«Надеюсь, следующий год будет лучше. К сожалению, вынуждена завершить выступления, чтобы лечить локоть. Это не операция», — написала Цуренко.



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Фото: Леся Цуренко via Instagram

Цуренко добавила, что эта травма беспокоит ее уже три года и именно из-за нее она часто снимается с турниров.

«Надеюсь, что эта пауза и лечение помогут мне стабильнее играть в следующем году», — добавила теннисистка.



Фото: Леся Цуренко via Instagram

Ранее сообщалось, что Цуренко занимает 98-е место в обновленном мировом рейтинге.