Хватило часа: Леся Цуренко завершила свои выступления на Уимблдоне

9 июля, 17:47
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Цуренко покидает британские корты (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Цуренко покидает британские корты (Фото:REUTERS/Toby Melville)

В 1/8 финала турнира Большого шлема украинская теннисистка проиграла американке Джессике Пегуле.

Матч продолжался чуть больше часа и завершился победой Пегулы в двух сетах — 6:1, 6:3. Ранее украинка победила в самом длинном тайбрейке в истории турниров Большого шлема.

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Для Цуренко сегодняшний матч стал 23-м в карьере против соперницы, входящей в топ-5 рейтинга WTA. В активе нашей теннисистки всего две победы: в сентябре 2018 года против Каролин Возняцки на US Open и в январе 2019 году против Наоми Осаки на турнире WTA в Брисбене.

Напомним, Леся Цуренко впервые дошла до четвертого раунда на Уимблдоне. А Джессика Пегула проведет первый четвертьфинал на этом турнире, где ее соперницей будет Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Пегула и Цуренко (Фото: REUTERS/Toby Melville)
Пегула и Цуренко / Фото: REUTERS/Toby Melville

Ранее Элина Свитолина сделала патриотическое заявление перед принципиальным матчем с белоруской Викторией Азаренко в 1/8 финала Уимблдона.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Теннис Уимблдон Леся Цуренко

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