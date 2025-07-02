Как и ее сестра Надежда, Марина начала заниматься теннисом в Евпатории — в пятилетнем возрасте. Впоследствии девушки выступали в паре, а после аннексии Крыма в 2014 году переехали во Львов.

В 2018-м Марина Колб увлеклась стримингом игрового контента — и постепенно стала реже появляться на корте. Особенно активно она развлекала аудиторию во время пандемии коронавируса, когда вернулась в Крым.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину теннисистка вместе с семьей переехала в Латвию. В Риге сестры Колб возобновили карьеру, однако в январе этого года Марина получила травму. Несмотря на это она продолжает стримить игры в свободное время.

В интервью журналисту NV Андрею Павлечко спортсменка рассказала о самом большом донате, среднем количестве зрителей, а также о возможной смене формата своего контента.

Я была полностью поглощена новым делом, и в какой-то момент даже не думала больше возвращаться в спорт. Началось все еще в 2018-м, но наибольшая активность — именно в период пандемии, когда все сидели дома и искали новые формы досуга. Я начала стримить компьютерные игры на платформе Twitch. Это игровая платформа, где люди выходят в прямые эфиры, играют, общаются с чатом, придумывают различные интерактивы. В тот момент я уже почти не занималась теннисом. Лишь иногда участвовала в турнирах в Украине, но в целом — всё. Я не тренировалась и полностью переключилась на стриминг. Это позволяло абстрагироваться от всего, что происходило вокруг, — и жить в своём мире.

— Как возникла идея стримить на Twitch?

У меня вообще никогда не было компьютера. Но когда поступила в университет, познакомилась с парнем, который играл в компьютерные игры. Он играл в League of Legends — и это, кстати, до сих пор моя основная игра. Хотела научиться играть, чтобы больше времени проводить с ним. Он сам смотрел стримы, мечтал, возможно, и сам начать стримить. Но в конце концов это сделала я. Можно сказать, я реализовала его мечту — он меня вдохновил и «подсадил» на эту тему. Сейчас стримлю не так регулярно, как раньше — из-за травмы и теннисных турниров. Но дома у меня есть компьютер и всё необходимое оборудование, поэтому, когда есть возможность, выхожу в эфир.

— Какие еще игры играете?

Играю еще в Teamfight Tactics — это такая стратегическая игра, что-то вроде шахмат, но в жанре автобатлеров. Она тоже от тех же разработчиков, что и League of Legends.

— Помните самый большой донат?

Да, один из самых больших донатов был — 1000 долларов за один раз. Это не за весь стрим, а именно в один момент, от одного зрителя. Пожалуй, тогда и был мой самый успешный стрим — всего за тот вечер заработала примерно полторы тысячи.

Стриминг — это как лотерея. Бывает, неделями ничего, а потом — неожиданно, кто-то зашел, что-то задонатил. Поэтому важно держать контакт с аудиторией, быть активной. Но я не считаю себя каким-то топовым стримером. Это больше для души, хотя, конечно, приятно, когда есть отклик и поддержка.

— Какой средний онлайн на стримах?

До полномасштабного вторжения в феврале 2022 года было стабильно около 100 зрителей одновременно. Тогда же у меня было самое большое количество платных подписчиков.

После начала войны, из-за переездов, я на время прекратила стримить, и онлайн сильно просел. Сейчас — в среднем 30−50 человек на стриме.

— Это хорошие показатели.

Спасибо. Но все зависит от регулярности и игры. После травмы я не могла долго сидеть — нога отекала, и это вредило восстановлению. Так что пришлось сократить эфиры.

Когда играешь что-то популярное, онлайн немного растет. Но если не стримить стабильно, то аудитория рассеивается.

— А не думали изменить формат? Например, стримить тренировки или матчи?

Да, меня часто об этом просят. Но это технически сложнее: нужно оборудование, хороший интернет.

Иногда стримлю с телефона — например, во время путешествий или из парка. Бывали стримы из Испании. Также транслировала тренировки во время реабилитации ноги. Бывают и кулинарные стримы — то есть не только гейминг, но и лайфстайл-контент. Люблю миксовать.

