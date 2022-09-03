Легендарная Серена Уильямс, вероятно, сыграла последний матч в карьере

3 сентября, 13:35
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Серена Уильямс дебютировала в большом теннисе в 1995 году (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Серена Уильямс дебютировала в большом теннисе в 1995 году (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open) и подтвердила, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ESPN.

Отвечая на вопрос, не передумала ли Уильямс уходить из спорта, теннисистка ответила: «Я так не думаю, но никогда не знаешь».

Со слезами на глазах Серена поблагодарила родителей и свою сестру Винус.

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«Я бы не была Сереной, если бы не было Винуса. Она единственная причина, по которой Серена Уильямс существовала», — сказала теннисистка.

Уильямс является 23-кратной победительницей турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. На ее счету семь побед на Australian Open, три — на Ролан Гаррос, семь — на Уимблдоне и шесть — на US Open.

Всего за 27 лет профессиональной карьеры Уильямс выиграла 73 титулов WTA в одиночном разряде и еще 23 титула в парном, 14 из которых на турнирах Большого шлема. Уильямс 319 недель занимала первое место в рейтинге лучших теннисисток мира.

Ранее о приостановлении карьеры из-за беременности объявила лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Теннис Открытый чемпионат США Серена Уильямс US Open

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