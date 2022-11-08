Две украинские теннисистки завершили сезон в топ-100 мирового рейтинга 8 ноября, 17:17 Ангелина Калинина завершила сезон на 52-м месте (Фото:REUTERS/Susana Vera)

После завершения Итогового турнира в США Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг лучших теннисисток мира.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина потеряла три позиции и вылетела из топ-50, разместившись на 52-м месте.

Марта Костюк завершила сезон на 70-м месте, тогда как Даяна Ястремская вылетела из топ-100 и занимает 102 строчку. Недалеко от нее разместилась Дарья Снигур, которая поднялась на рекордное для себя 106 место.

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Следует отметить, что в парном рейтинге WTA украинка Людмила Киченок завершила сезон на 9-й позиции.

Украинки в рейтинге WTA



Фото: WTA

Лидирует в рейтинге полька Ига Свентек, второй идет Онс Жабер из Туниса, тройку лидеров замыкает американка Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что звездная румынская теннисистка Симона Халеп провалила допинг-тест, который она прошла во время US Open в августе 2022 года.