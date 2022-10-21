Экс-первая ракетка мира отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста 21 октября, 18:47 В организме Халеп обнаружили запрещенное вещество (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Звездная румынская теннисистка Симона Халеп провалила допинг-тест, который она прошла во время US Open в августе 2022 года.

Об этом сообщает официальный сайт Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).



В результате анализов в организме экс-первой ракетки мира было обнаружено вещество роксадустат, которое входит в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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Халеп воспользовалась правом запросить анализ пробы Б, подтвердивший результаты пробы А.

31-летняя теннисистка временно отстранена от соревнований.

Ранее сообщалось, что украинского теннисиста Даниила Калениченко дисквалифицировали на три 3,5 года из-за положительного теста на допинг.

