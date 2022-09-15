Легендарный теннисист Федерер объявил о завершении карьеры

15 сентября, 16:53
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Федерер — один из самых титулованных теннисистов за всю историю (Фото:REUTERS/Mike Hutching)

Федерер — один из самых титулованных теннисистов за всю историю (Фото:REUTERS/Mike Hutching)

Легендарный 41-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил, что завершит карьеру после Кубка Лейвера, который пройдет 23−25 сентября в Лондоне.

Об этом Федерер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Швейцарец отметил, что последние три года его беспокоили травмы, после чего он не смог вернуться на свой прежний уровень и принял решение завершить карьеру.

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«За 24 года я сыграл более 1500 матчей. Пора завершить свою спортивную карьеру.

Роджер добавил, что больше не будет выступать на турнирах Большого шлема или в рамках ATP, однако полностью из тенниса не уходит.

«Я хочу сказать теннису: я люблю тебя и никогда тебя не оставлю», — подытожил Федерер.

https://twitter.com/rogerfederer/status/1570402045085253632

На счету Федерера 20 побед на турнирах Большого шлема. Больше только у Рафаэля Надаля (22) и Новака Джоковича (21).

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Он восемь раз выигрывал Уимблдон, шесть — Australian Open, пять — US Open и один — Ролан Гаррос.

В общей сложности на счету Федерера 103 титула и по этому показателю он занимает вторую строчку в истории тенниса, уступая лишь американцу Джимми Коннорсу, у которого 109 титулов.

Кроме того, Федерер — победитель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион Пекина-2008 в парном разряде.

Ранее легендарная американская теннисистка Серена Уильямс проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге US Open и подтвердила, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Теннис Роджер Федерер

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