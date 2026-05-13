«Ласкаво просимо назад». Чемпіон світу відреагував на новину про повернення Ломаченка
Василь Ломаченко (Фото: instagram.com/nunanboy_promotions)
Чемпіон світу за версією WBO в першій напівсередній вазі Девін Хейні звернувся до свого колишнього суперника Василя Ломаченка.
Американський боксер прокоментував інформацію про те, що 38-річний українець прийняв рішення повернутися на ринг.
Раніше видання The Ring повідомило, що Ломаченко відновився після травми спини і зібрався провести бій восени цього року.
Девін підтримав рішення Василя про відновлення кар'єри.
«Вау, ласкаво просимо назад, Лома», — написав Хейні.
Слід зазначити, що в травні 2023 року Хейні переміг Ломаченка рішенням суддів.
Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри в червні минулого року. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF.
Протягом кар'єри Ломаченко володів титулами чемпіона світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014−2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016−2018) і в легкій вазі за версіями WBA (2018−2020), WBO (2018−2020, 2019).
В аматорській кар'єрі Ломаченко є єдиним українським дворазовим олімпійським чемпіоном (2008, 2012) з боксу. На чемпіонатах світу Василь двічі брав золото (2011, 2009) і одного разу став срібним призером (2007).
Повідомлялося, що Ломаченко вперше розкрив причину завершення кар'єри.