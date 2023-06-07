«Я б его задушил». Усик рассказал, что бы сделал при встрече с Путиным 7 июня, 09:47 Усик и Путин (Фото:Коллаж NV)

Чемпион мира по боксу Александр Усик не пощадил бы российского диктатора.



«Если бы у меня было оружие, я бы его убил. А если бы у меня не было оружия, я бы его задушил. Другого выхода нет. Я просто не хочу с ним встречаться, потому что у меня к этому человеку вообще нет никаких ощущений. Это просто какое-то черное пятно», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу KOLOSEUM.

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Ранее сообщалось, что Усик заступился за Ломаченко, которого критикуют болельщики.

Напомним, чемпион мира по боксу сделал необычное предложение Зеленскому.