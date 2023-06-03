«Займет место в первом ряду»: Усик сделал необычное предложение Зеленскому 3 июня, 20:23 Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик пригласит президента Украины Владимира Зеленского на свой бой с Даниэлем Дюбуа, который состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Украинский боксер заявил, что хотел бы видеть политика у себя на поединке, чтобы тот смог немного отдохнуть.

«Конечно, мы отправим официальное приглашение Владимиру Александровичу. Если у него есть время… Но мы понимаем, что он занят почти 24 часа в сутки. Я неоднократно встречался с президентом и видел состояние усталости, в котором он находится. Он может этого не показывать, но вы видите, что он работает круглосуточно.

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Хочется, чтобы он успел приехать на поединок, отдохнул. Возможно, о его визите не сообщат официально. Может быть, он посмотрит бой где-то со стороны. Но зная Владимира Александровича… Если он придет, то займет место в первом ряду", — сказал Усик в интервью изданию Przegląd Sportowy.

Отметим, что украинский боксер назвал роль Зеленского в войне.

Ранее стали известны подробности того, как Усик посетил передовую.