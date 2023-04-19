Усик освоил новый вид транспорта: на чем боксер катается в Малаге — фото

19 апреля, 11:05
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Усик сейчас в отпуске (Фото:Александр Усик via Instagram)

Усик сейчас в отпуске (Фото:Александр Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу показала, как семья проводит время в Испании.

Бой с Фьюри сорван, а контракт на поединок с Дюбуа пока не подписан. Поэтому у чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF Александра Усика появилось свободное время. Боксер его проводит с семьей.

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Судья по геолокации в Instagram Катерины Усик, они сейчас в испанской Малаге. Там Александр осваивает самокат, на котором катается вместе с сыновьями.

instagram.com/usyk_kate1505
Фото: instagram.com/usyk_kate1505
instagram.com/usyk_kate1505
Фото: instagram.com/usyk_kate1505
instagram.com/usyk_kate1505
Фото: instagram.com/usyk_kate1505
instagram.com/usyk_kate1505
Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Ранее мы писали, что в Саудовской Аравии может пройти супертурнир по боксу с участием Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Александр Усик Электросамокат

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