Александр Красюк, экс-промоутер боксера Александра Усика, поделился мыслями о шансах британцев Фабио Уордли и Мозеса Итаумы в бою с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Красюк считает, что 20-летнему Итауме еще рано выходить на ринг против Усика.

«Мозес слишком молод для Усика. Мозес и Усик — это как кот и мышь. Я думаю, что в этом бою Мозес имеет шанс панчера, но это будет игра в кошки-мышки. Но через год все может измениться. Думаю, что через год или два он может стать суперзвездой.

Что касается Фабио Уордли, то он, безусловно, имеет шанс панчера. Он был в тренировочном лагере, спарринговал с Усиком. Он знает Усика, а Усик знает его", — сказал Красюк в интервью Boxing King Media.

Промоутер также повторил свое мнение о том, что Усику стоит завершить карьеру. Если же украинец продолжит драться, то больше всего проблем ему создаст Уордли, считает Красюк.

«Я бы избегал любого боя на месте Александра Усика сейчас. Любого боя. Кто сейчас опаснее для Усика — Итаума или Уордли? Я думаю, что Уордли. На этом этапе Уордли опаснее», — отметил Красюк.

Напомним, 25 октября Уордли нокаутировал Джозефа Паркера и стал претендентом номер один на титул Усика по версии WBO.