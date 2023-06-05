«Я люблю тебя»: Усик сделал неожиданное обращение к Фьюри

5 июня, 17:43
Поделиться:
Александр Усик (Фото:Олександр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Олександр Усик via Instagram)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри.

Украинский боксер заявил, что у британца специфическое поведение.

Читайте также:
«Отличная возможность». Усик пообещал устроить величайший бой в истории

«Все, что говорит Тайсон Фьюри, он говорит в зеркало. Он становится и начинает говорить в зеркало. Он от этого кайфует. Что будет, если не получится договориться о бое с Фьюри? У нас есть планы с принцем Халидом и моей командой. Я не могу об этом сейчас говорить».

Видео дня

Усик обратился к Фьюри, оценив его способности.

«Фьюри — самый сложный соперник в моей карьере? Так я же с ним еще не боксировал. Я самый сложный соперник для себя.

Читайте также:
«Займет место в первом ряду»: Усик сделал необычное предложение Зеленскому

Жадное пузо, я люблю тебя. Ты пьяница", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Ранее стали известны гонорары Усика и Фьюри за бой в Саудовской Аравии.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X