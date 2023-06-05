«Я люблю тебя»: Усик сделал неожиданное обращение к Фьюри
Александр Усик (Фото:Олександр Усик via Instagram)
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри.
Украинский боксер заявил, что у британца специфическое поведение.
«Все, что говорит Тайсон Фьюри, он говорит в зеркало. Он становится и начинает говорить в зеркало. Он от этого кайфует. Что будет, если не получится договориться о бое с Фьюри? У нас есть планы с принцем Халидом и моей командой. Я не могу об этом сейчас говорить».
Усик обратился к Фьюри, оценив его способности.
«Фьюри — самый сложный соперник в моей карьере? Так я же с ним еще не боксировал. Я самый сложный соперник для себя.
Жадное пузо, я люблю тебя. Ты пьяница", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
Ранее стали известны гонорары Усика и Фьюри за бой в Саудовской Аравии.