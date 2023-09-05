«Готовился пять лет». Альварес раскрыл детали исторического боя с абсолютным чемпионом
Сауль Канело Альварес — один из лучших боксеров мира (Фото:Ed Mulholland/Handout Photo via USA TODAY Sports)
Абсолютный чемпион во второй средней весовой категории Сауль Альварес поделился мыслями о предстоящем бое с абсолютным чемпионом в первом среднем весе Джермеллом Чарло.
Альварес заявил, что организовать исторический поединок между двумя абсолютными чемпионами было нелегким делом, сообщает TMZSports.
«Этот бой готовился пять лет. О нем говорили давно, но сейчас идеальный момент», — сказал Альварес.
Также мексиканский боксер отметил силу своего соперника.
«Джермелл Чарло — замечательный и талантливый боец, и он абсолютный чемпион в своей весовой категории. Поэтому я рад участвовать в больших боях», — добавил Альварес.
Поединок состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.
Бой будет иметь историческое значение, поскольку впервые в боксе состоится поединок между двумя абсолютными чемпионами.
Недавно боксеры провели первую дуэль взглядов.