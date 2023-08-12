«Он будет сильнее». Кроуфорд спрогнозировал победителя в историческом бою между абсолютными чемпионами 12 августа, 12:40 Поединок Чарло — Альварес состоится 30 сентября (Фото:Marca)

Американский боксер Теренс Кроуфорд сделал прогноз на бой абсолютных чемпионов мира — Сауля Альвареса и Джермелла Чарло.

По словам Кроуфорда, он склоняется к тому, что победу одержит Альварес, сообщает DAZN.

Теренс отметил, что преимуществом мексиканца может стать то, что он выступает в более высокой весовой категории, чем американец.

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«Я выберу Канело. Я думаю, что это будет хороший бой. Мне кажется, что многие недооценивают Чарло, но он умелый и большой. Джермелл больше Канело. Впрочем, Альварес дерется в более тяжелой весовой категории, и я думаю, что он будет сильнее Чарло», — сказал Кроуфорд.

В то же время Кроуфорд добавил, что Чарло также имеет шанс на успех.

«Думаю, что Чарло имеет боксерские навыки, которые позволят сделать этот поединок конкурентным. Если он будет использовать джеб, прямые удары и не поведется на все обманные движения Канело, то бой получится конкурентным», — сказал Кроуфорд.

Поединок состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.



Бой будет иметь историческое значение, поскольку впервые в боксе состоится поединок между двумя абсолютными чемпионами.

Ранее сообщалось, что Теренс Кроуфорд нокаутировал Эррола Спенса и стал первым абсолютным чемпионом в двух весовых категориях