Канело Альварес — Джон Райдер: где и когда смотреть чемпионский бой в Украине 6 мая, 11:53 Альварес vs Райдер (Фото:REUTERS/Henry Romero)

В ночь на 7 мая в Гвадалахаре состоится боксерский вечер, главным событием которого станет поединок между действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Канело Альваресом и Джоном Райдером.



Поединок покажет стриминговый сервис DAZN, главный бой вечера между Канело и Райдером начнется не ранее 5:00 по киевскому времени.

Сауль Альварес родился 18 июля 1990 в Гвадалахаре. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2019—2022). Боксер года по версии журнала The Ring (2019; 2021).

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (2021-н.в.), чемпион мира по версиям WBC (2011—2013), WBA (2013), WBO (2016—2017) и The Ring (2013) в первом среднем весе; чемпион мира по версиям WBC (2015—2016; 2018—2019), WBA Super (2018—2021), IBF (2019) и The Ring (2015—2018; 2018—н.в.) в среднем весе. Регулярный чемпион мира по версии WBA (2018—2020), чемпион мира по версиям WBA Super (2020—н.в.), WBC (2020—н.в.), WBO (2021—н.в.), IBF (2021—н.в.) и The Ring (2020—н.в.) во втором среднем весе. Чемпион мира по версии WBO (2019) в полутяжелом весе. В целом, за всю свою карьеру победил 20 боксеров за титул чемпиона мира.

Всего в активе Канело 62 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 58 побед и потерпел два поражения.

Джон Райдер родился 19 июля 1988 года в Ислингтоне (Великобритания). Временный чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе. Провел 37 поединков в профессиональной карьере, выиграл 32 боя и потерпел пять поражений.

