Промоутер рассказал, почему Усик не будет драться в Украине 1 мая, 13:23 Усик, вероятно, следующий бой проведет в Польше (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер Александр Красюк объяснил, почему чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в этот момент не рассматривает Украину как место проведения поединка.

По словам Красюка, бой Усика в Украине невозможно организовать из соображений безопасности, поскольку Россия этим воспользуется, чтобы навредить, сообщает YouTube-канал bokserorg.

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«Если мы говорим о том, чтобы устроить бой Усика, например, на Олимпийском стадионе, то это очень опасно, потому что ты не можешь скрыть это или удержать в секрете.

Это событие должно быть публичным. В таком случае, наш враг воспользуется этой возможностью, чтобы испортить ивент и нанести разрушение. Они постоянно это делают", — сказал Красюк.



Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально обязала Александра Усика провести защиту титулов в бою с Даниэлем Дюбуа и дала украинцу 30 дней для организации поединка.

Позже промоутер Анджей Василевски подтвердил, что бой украинца и британца может состояться в Польше.

