«Ты не Катя Усик»: Одиозный украинский боксер набросился на Беринчика за «подарок» оккупантам 22 июня, 23:30 Иван Редкач (Фото:instagram.com/ivan_redkach11)

Украинский боксер Иван Редкач выразил свое недовольство поступком своего соотечественника, чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика.

Денис посетил украинских военных на передовой, чтобы поддержать моральный дух. Боксер также подписал снаряд, который предназначен для российских оккупантов.

Редкач опубликовал пост в Instagram, в котором посоветовал Беринчику вернуться в бокс.

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«Ден, это не твоя стихия — подписывать ракеты или еще хз, что ты там подписываешь. Ты же не Катя Усик. Возвращайся в ринг — это лучшее, что ты умеешь делать, не занимайся ХХХ.

Брось вызов Райану Гарсии или Шакуру! Желаю тебе побыстрей вернуться в ринг, пока тебя не превратили из боксера в нациста. Как ты там говоришь, быть добру", — написал Редкач.

Ранее сообщалось, что знаменитый украинский боксер оригинально выпрашивает бой у россиянина.