Украинский боксер проиграл в бою с непобежденным американцем 8 января, 12:31 Чухаджян проиграл во второй раз в карьере (Фото:SHOWTIME Boxing)

Украинский боксер Карен Чухаджян проиграл американцу Джарону Эннису в поединке за временный титул IBF.

Бой состоялся в Вашингтоне, США, в андеркарде поединка Джервонта Дэвис - Эктор Луис Гарсия.

Бой длился все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Эннису - 120-108, 120-108, 120-108.

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Для Чухаджяна это поражение стало вторым в карьере, тогда как Эннис еще не проиграл ни одного боя.

Ранее сообщалось, что Движение ЧЕСНО внесло бывшего чемпиона мира в трех дивизионах и олимпийского чемпиона 2008 и 2012 годов по боксу Василия Ломаченко в Реестр госпредателей.

