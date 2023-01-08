Украинский боксер проиграл в бою с непобежденным американцем
Чухаджян проиграл во второй раз в карьере (Фото:SHOWTIME Boxing)
Украинский боксер Карен Чухаджян проиграл американцу Джарону Эннису в поединке за временный титул IBF.
Бой состоялся в Вашингтоне, США, в андеркарде поединка Джервонта Дэвис - Эктор Луис Гарсия.
Бой длился все 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Эннису - 120-108, 120-108, 120-108.
Для Чухаджяна это поражение стало вторым в карьере, тогда как Эннис еще не проиграл ни одного боя.
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