«Спасибо боксу за прекрасную жизнь». Обидчик Ломаченко неожиданно завершил карьеру в 25 лет

11 июня, 20:34
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Теофимо Лопес на протяжении карьеры потерпел лишь одно поражение (Фото:Высший ранг)

Теофимо Лопес на протяжении карьеры потерпел лишь одно поражение (Фото:Высший ранг)

Американский боксер Теофимо Лопес, который побеждал украинца Василия Ломаченко, после победы над британцем Джошом Тейлором объявил о завершении карьеры

После поединка 25-летний Лопес опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором заявил, что достиг в боксе всего, что хотел.

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«Какое облегчение. Завершил карьеру на вершине. Спасибо боксу за прекрасную жизнь, которую ты подарил мне и всем моим близким», — написал Лопес.

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На протяжении карьеры Лопес провел на профессиональном ринге 20 боев, 19 из которых выиграл и потерпел одно поражение.

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В бою с Тейлором Лопес завоевал титул WBO в легком весе.

В октябре 2020 года Лопес победил Ломаченко по очкам, став абсолютным чемпионом мира.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

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