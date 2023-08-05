Причина — допинг. Следующий бой Джошуа отменен

5 августа, 16:38
Поделиться:
В первом бою победу одержал Джошуа (Фото:Reuters/Matthew Childs)

В первом бою победу одержал Джошуа (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Бой-реванш между Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом, который был запланирован на 12 августа, не состоится.

Причиной отмены поединка стал проваленный допинг тест Уайта, сообщает Matchroom Boxing.

Сегодня VADA проинформировала Matchroom, Ассоциацию боксерских комиссий и Британский боксерский совет по контролю, антидопинговый тест Диллиана Уайта показал неблагоприятный результат.

Видео дня

Читайте также:
«Это должно быть что-то впечатляющее». Дюбуа раскрыл смелый план на бой с Усиком

В связи с этой новостью бой будет отменен и будет проведено полное расследование. Дополнительная информация о событии будет позже", — говорится в сообщении.

https://twitter.com/MatchroomBoxing/status/1687789465027104769

Первый поединок между боксерами состоялся в декабре 2015 года. Тогда Джошуа победил Уайта техническим нокаутом в седьмом раунде.

В своем предыдущем поединке Энтони Джошуа по очкам победил Джермейна Франклина.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Энтони Джошуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X