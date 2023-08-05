Причина — допинг. Следующий бой Джошуа отменен
В первом бою победу одержал Джошуа (Фото:Reuters/Matthew Childs)
Бой-реванш между Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом, который был запланирован на 12 августа, не состоится.
Причиной отмены поединка стал проваленный допинг тест Уайта, сообщает Matchroom Boxing.
Сегодня VADA проинформировала Matchroom, Ассоциацию боксерских комиссий и Британский боксерский совет по контролю, антидопинговый тест Диллиана Уайта показал неблагоприятный результат.
В связи с этой новостью бой будет отменен и будет проведено полное расследование. Дополнительная информация о событии будет позже", — говорится в сообщении.
Первый поединок между боксерами состоялся в декабре 2015 года. Тогда Джошуа победил Уайта техническим нокаутом в седьмом раунде.
В своем предыдущем поединке Энтони Джошуа по очкам победил Джермейна Франклина.