«Это должно быть что-то впечатляющее». Дюбуа раскрыл смелый план на бой с Усиком 5 августа, 14:40 Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Британский боксер Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от боя с украинским чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

По словам Дюбуа, он планирует расправиться с Усиком досрочно, сообщает TNT Sports Boxing.

«С Александром нужно быть грубым, это не секрет. Нельзя стоять там и пробовать перебоксировать его или что-то другое, нужно толкнуть его.

Видео дня

Безусловно, мне нужно его нокаутировать, и это в Польше, на выездной площадке. Это должно быть что-то впечатляющее, что-то удивительное, я хочу одержать впечатляющую победу. Я не очень хочу победить по очкам, я хочу одержать полную победу", — сказал Дюбуа.

Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа в Варшаве.

Ранее британский супертяжеловес Дэвид Аллен рассказал, благодаря чему Дюбуа может победить Усика.

Перед этим промоутер Фрэнк Уоррен выразил уверенность, что Дюбуа сможет нокаутировать Усика.

