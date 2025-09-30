Хьюи Фьюри верит в свою победу над Александром Усиком (Фото: Instagram)

Хьюи Фьюри, который является двоюродным братом супертяжеловеса Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.

Британский боксер в интервью Boxing King Media заявил, что только он сможет победить украинского чемпиона.

«Может ли кто-то победить Усика? Да, это я.

Может ли кто-то еще? Не думаю. Не могу вспомнить никого, кто мог бы победить его".

19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Ранее Хьюи рассказал, что делал ставку на реванш Усик — Дюбуа.

Следующий бой Александр должен провести против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера, однако он 25 октября будет драться против Фабио Уордли. Победитель этого поединка должен стать следующим соперником украинца.