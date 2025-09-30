Брат Фьюри назвал единственного боксера, который может победить Усика — это не Тайсон

30 сентября, 14:20
Поделиться:
Хьюи Фьюри верит в свою победу над Александром Усиком (Фото: Instagram)

Хьюи Фьюри верит в свою победу над Александром Усиком (Фото: Instagram)

Хьюи Фьюри, который является двоюродным братом супертяжеловеса Тайсона Фьюри, поделился мнением по поводу абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.

Читайте также:
«Этого нет у многих бойцов». Брат Фьюри рассказал, что делает Усика уникальным боксером

Британский боксер в интервью Boxing King Media заявил, что только он сможет победить украинского чемпиона.

«Может ли кто-то победить Усика? Да, это я.

Может ли кто-то еще? Не думаю. Не могу вспомнить никого, кто мог бы победить его".

Реклама

19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Ранее Хьюи рассказал, что делал ставку на реванш Усик — Дюбуа.

Читайте также:
Усик в топ-5, Ломаченко выше братьев Кличко. ESPN назвал 25 лучших боксеров века

Следующий бой Александр должен провести против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера, однако он 25 октября будет драться против Фабио Уордли. Победитель этого поединка должен стать следующим соперником украинца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies