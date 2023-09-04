«Предложили бой Редкачу». Непобедимый британец бросил вызов скандальному украинскому боксеру 4 сентября, 20:55 Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Instagram)

Британский боксер Конор Бенн предложил бой одиозному украинскому бойцу Ивану Редкачу.

По словам Бенна, если украинец хочет драться, то они могут провести поединок уже в сентябре.

«23 сентября, такой план. Слушайте, мы предложили бой Редкачу.

Если Редкач хочет драться, давайте драться, без проблем", — сказал Бенн, передает Talksport.

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Отметим, что в июле этого года украинец одержал победу над 41-летним Элвином Пересом.

Интересно, что WBC, WBA, WBO и IBF исключили Бенна из своих рейтингов из-за допинг-скандала в октябре 2022 года. Однако летом этого года с британца были снятии все обвинения.

Ранее Иван Редкач заявил, что Усика спасли от поражения в бою с Дюбуа.