«Предложили бой Редкачу». Непобедимый британец бросил вызов скандальному украинскому боксеру
Иван Редкач (Фото:Иван Редкач via Instagram)
Британский боксер Конор Бенн предложил бой одиозному украинскому бойцу Ивану Редкачу.
По словам Бенна, если украинец хочет драться, то они могут провести поединок уже в сентябре.
«23 сентября, такой план. Слушайте, мы предложили бой Редкачу.
Если Редкач хочет драться, давайте драться, без проблем", — сказал Бенн, передает Talksport.
Отметим, что в июле этого года украинец одержал победу над 41-летним Элвином Пересом.
Интересно, что WBC, WBA, WBO и IBF исключили Бенна из своих рейтингов из-за допинг-скандала в октябре 2022 года. Однако летом этого года с британца были снятии все обвинения.
Ранее Иван Редкач заявил, что Усика спасли от поражения в бою с Дюбуа.