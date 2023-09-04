«Он главный в супертяжелом весе». Американский тренер сделал смелый прогноз на бой Усик — Фьюри 4 сентября, 11:58 Не исключено, что следующим соперником Усика станет именно Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Американский тренер Абель Санчес высказал мнение относительно потенциального поединка в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Санчес заявил, что Фьюри является главным боксером в супертяжелом весе и он победит Усика, при чем бой станет легкой прогулкой для британца, сообщает K.O. Artist Sports.

«Это легкий бой для Тайсона Фьюри. Тайсон Фьюри — главный в супертяжелом весе. Тайсон слишком хорош.

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Я бы сказал, что Тайсон Фьюри — это Бивол в данной весовой категории. Вот насколько он хорош в этом весе", — сказал Санчес.



Ранее легендарный американский экс-боксер Рой Джонс назвал самое уязвимое место Усика перед следующими поединками.

