Андеркард Усик — Дюбуа: украинский боксер в шикарном стиле нокаутировал колумбийца — видео 26 августа, 19:44 Василий Чеботарь (Фото:instagram.com/k2promotionsukraine)

Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь (14−0, 6 КО) одержал победу на вечере бокса во Вроцлаве (Польша).

Спортсмен получил в соперники представителя Колумбии Джоэля Хулио (39−18, 33 КО). Поединок прошел в рамках андеркарда боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа.

Чеботарь отлично начал поединок, навязывая сопернику свой бокс.

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В четвертом раунде украинец отправил Хулио в нокдаун, но тот сумел подняться.

В шестом раунде Василий совершил отличную атаку, которая завершилась нокаутом.

Vasile Cebotari throws his punches and it's a knockout! 🔥



The first Ukrainian victory in Wroclaw - ✅🇺🇦 #UsykDubois pic.twitter.com/3HQwdhX87c — TBG MATCHMAKING (@TBGMatchmaking) August 26, 2023

Для Чеботаря это шестая досрочная победа в профессиональной карьере.

Напомним, эпатажный украинский боксер сделал смелый прогноз на бой Усик — Дюбуа.