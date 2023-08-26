Андеркард Усик — Дюбуа: украинский боксер в шикарном стиле нокаутировал колумбийца — видео
Василий Чеботарь (Фото:instagram.com/k2promotionsukraine)
Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь (14−0, 6 КО) одержал победу на вечере бокса во Вроцлаве (Польша).
Спортсмен получил в соперники представителя Колумбии Джоэля Хулио (39−18, 33 КО). Поединок прошел в рамках андеркарда боя Александр Усик — Даниэль Дюбуа.
Чеботарь отлично начал поединок, навязывая сопернику свой бокс.
В четвертом раунде украинец отправил Хулио в нокдаун, но тот сумел подняться.
В шестом раунде Василий совершил отличную атаку, которая завершилась нокаутом.
Для Чеботаря это шестая досрочная победа в профессиональной карьере.
Напомним, эпатажный украинский боксер сделал смелый прогноз на бой Усик — Дюбуа.