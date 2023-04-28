«Я готов». Сенсационный китайский боксер переключился с Усика на Фьюри 28 апреля, 15:08 Чжилэй не прочь подраться с Фьюри уже в июле (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Китайский боксер Чжан Чжилэй, который после неожиданной победы над Джо Джойсом планировал бой против Александра Усика, заявил, что хочет сойтись в ринге с Тайсоном Фьюри.

Чжилэй заявил, что готов провести бой против Фьюри уже в ближайшее время, сообщает iFL TV.



«Я только что вернулся из отпуска, поэтому все для меня только начинается. Я верю, что моя команда наладила коммуникацию с командой Фьюри по поводу нашего боя. Давай сделаем это, Тайсон.

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Если ты намерен драться в июле, то я буду готов в июле", – сказал Чжилэй.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может провести бой против Даниэля Дюбуа в Польше в июле или августе этого года.