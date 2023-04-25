«Команды ведут переговоры». Усик близок к бою против сенсационного китайского боксера 25 апреля, 10:23 Чжилей на протяжении карьеры потерпел одно поражение (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Претендент на титул WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилэй, сенсационно победивший британца Джо Джойса, планирует бой против украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Чжилэя, уже начались переговоры по поводу поединка против украинца.

«План на будущее – бой против Усика, наши команды ведут переговоры по дате и месту проведения, но процесс требует времени», - заявил Чжилэй.

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Также китайский боксер не исключил, что может провести повторный бой против Джойса, который уже запросил у него реванш.

"Конечно, было бы лучше, если бы это произошло в Китае, чтобы местные поклонники могли увидеть чемпионский бой в тяжелом весе", - добавил Чжилэй.

Чжилэй на протяжении карьеры потерпел одно поражение - от хорвата Филиппа Хрговича.

Ранее Александр Красюк, промоутер Александра Усика, рассказал, что идет подготовка к бою украинца с британцем Даниэлем Дюбуа.

