Украинский непобежденный боксер узнал имя следующего соперника в бою за титул чемпиона Европы

22 июня, 17:56
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Бой Беринчик — Менди состоится 22 октября (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Бой Беринчик — Менди состоится 22 октября (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик, не знающий поражений на профессиональном ринге, следующий бой проведет против обладателя титула Европейского боксерского совета (EBU) Йвана Менди из Франции.

Поединок состоится 22 октября 2022 года во французском Пон-Сент-Максансе, сообщает Boxing Scene.

На кону будет стоять титул EBU, которым владеет французский боксер.

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EBU – боксерская организация, признающая чемпионов Европы по боксу. Чемпионский титул EBU считается важным, хотя и необходимым, этапом на пути к титулу чемпиона мира одной из важнейших мировых боксерских организаций: WBA, WBC, IBF и WBO.

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Последний раз Менди выходил на ринге в апреле этого года, выиграв вакантный пояс EBU в поединке с итальянцем Джанлукой Чельи.

В общей сложности на счету 37-летнего француза 47 боев, пять из которых он проиграл, а один поединок завершился ничьей.

Беринчик последний бой провел в декабре 2021 года, выиграв единогласным решением судей у россиянина Исы Чаниева.

В активе украинца 16 побед в 16 поединках на профессиональном ринге, 9 из которых он выиграл нокаутом.

Сообщалось, что Беринчик с первых дней полномасштабной войны вступил в тероборону Украины.

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Теги:   Бокс Денис Беринчик

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