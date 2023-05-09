«Ломаченко — любитель». Хейни унизил украинца перед супербоем 9 мая, 15:49 Бой Ломаченко — Хейни состоится 20 мая (Фото:Top Rank)

Уже 20 мая в Лас-Вегасе Василий Ломаченко встретится на ринге с Девином Хейни. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Кстати, известный медиасервис отказался транслировать бой Ломаченко в Украине.

Нынешний обладатель всех поясов Дэвин Хейни перед боем пренебрежительно высказался об украинце, передает Boxing News 24/7.

«Сначала нужно победить себя, прежде чем вы сможете победить кого-нибудь другого. Даже в тренажерном зале нужно упорно тренироваться и побеждать себя. Готовиться к той ночи. Мы проходим 12-недельный тренировочный лагерь только для того, чтобы подготовиться к одной ночи.

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Считаю, что Лома должен был сразиться со мной четыре года назад, когда я вызвал его, и я тогда сказал ему: «Сражайся со мной сейчас, потому что будет только хуже». Сейчас это самое плохое время для боя, потому что теперь я чемпион, моя уверенность зашкаливает. Я получил импульс. Получил больше опыта. С тех пор все улучшилось.

20 мая увидите, как я побью любителя. Самый молодой абсолютный чемпион в истории", — сказал Хейни.

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