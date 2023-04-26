Известный медиасервис отказался транслировать бой Ломаченко 26 апреля, 15:45 Бой Ломаченко — Хейни состоится 20 мая (Фото:Top Rank)

Медиасервис MEGOGO не будет трассировать бой украинского боксера Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Девин Хейни.



Такое сообщение MEGOGO озвучил в комментариях под постом в официальном аккаунте в Instagram.

Причины отказа от трансляции поединка не уточняются.

«Медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой за титул чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни», — говорится в сообщении.

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Фото: MEGOGO via Instagram

Поединок Ломаченко- Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Ранее Ломаченко опубликовал скандальный пост в поддержку митрополита УПЦ МП Онуфрия.

Перед этим боксер поделился фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Украинской православной церкви Московского патриархата Лукой, против которого ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции.

Ломаченко также попал в скандал из-за того, что опубликовал в Instagram интервью митрополита УПЦ МП Луки, в котором тот заявлял, что украинцев бомбят из-за поддержки прав ЛГБТ-сообщества.

