«Отправит его спать». Британский боксер рассказал, за счет чего Дюбуа может победить Усика 3 августа, 16:33 Дюбуа и Усик встретятся в ринге 26 августа (Фото:K2 Promotions)

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен, который был спарринг-партнером Александра Усика, поделился мыслями относительно боя украинца с Даниэлем Дюбуа.

По словам Аллена, он считает фаворитом Усика, но Дюбуа имеет свой козырь, чтобы доставить украинцу хлопот, сообщает Boxing Social.

В частности, боксер обратил внимание на мощный удар Дюбуа, благодаря чему он может отправить украинца на помост ринга.

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«Честно говоря, если Дюбуа попадет по Усику, то отправит его спать. Меня это интригует. Я считаю, что это интересно. Усику нужно быть идеальным, пока Дюбуа находится на ринге, потому что Даниэль действительно может ударить», — сказал Аллен.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен выразил уверенность, что Дюбуа сможет нокаутировать Усика.