«Я родился для этого»: Дюбуа оставил грозное послание Усику перед титульным боем 13 июля, 16:13 Даниэль Дюбуа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19−1, 18 КО) поделился ожиданиями от боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20−0, 13 КО).

Британский боксер заявил, что намерен вернуть чемпионские пояса в Великобританию.

«Я полностью готов к бою. Я верну домой титулы и пояса. Настало мое время. Усик был великим чемпионом. Все, что имеет начало, конец. Я младше, я сильнее.

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Я родился для этого. Все вело меня к этой возможности. Я другой, и вы это увидите.

Букмекеры могут говорить все, что могут. Я никого не слушаю. Я буду готов к тому, чтобы завоевать пояса", — сказал Даниэль на пресс-конференции.

Напомним, бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Джошуа предостерег украинца перед его боем с Дюбуа.