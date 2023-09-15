«Этот парень потерял свои яйца». Американский супертяжеловес жестко унизил жертву Александра Усика 15 сентября, 11:04 Александр Усик и Энтони Джошуа (Фото:Sky Sports)

Американец Джаррелл Миллер хочет подраться против британского боксера Энтони Джошуа.

Миллер заявил, что он нацелен побить Джошуа, который потерял свою мощь после их встречи в Нью-Йорке. Боксер припомнил британцу поражения от Энди Руиса и Александра Усика.

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«Джошуа — это тот, кого я хочу. Мне все равно, есть титул или нет. Я все равно должен побить этого человека.

Вы можете вспомнить нашу встречу в Нью-Йорке. После того, как я надрал ему задницу, он больше никогда не был прежним. Этот парень потерял свои яйца, после чего его нокаутировал Энди Руис, а Усик побил его дважды.

Я всегда говорил, что средства массовой информации могут быть самым злейшим вашим врагом. СМИ тогда сделало свою работу. Они заставили его быть тем, кто он есть на самом деле. Парень оказался не убийцей, не животным и не дикарем. Я видел дикарей на ринге, и он не один из них.

Когда перед Джошуа стоит сверхсложная задача, он разрушается. Энди уничтожил его, а Усик просто бегал перед ним и бил", — сказал Миллер, передает Boxing Social.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен предложил Энтони Джошуа провести поединок против Даниэля Дюбуа.