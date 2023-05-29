«Отец забрал его с ринга». Непобежденный Джервонта Дэвис рассказал, как избил Девина Хейни
Джервонта Дэвис не проиграл ни одного боя (Фото:Джервонта Дэвис via Instagram)
Непобежденный боксер легкого дивизиона Джервонта Дэвис заявил, что победил обидчика Василия Ломаченко Девина Хейни в спарринге.
Дэвис рассказал, что дважды встречался в ринге с Хейни и оба раза одержал легкие победы, сообщает Boxing Social.
Он выразил уверенность, что одолеет Девина и в официальном бою.
«В бою с Девином Хейни шансы вообще неравны. Как он сможет держать меня на дистанции, если у него нет мощности? Я дважды спарринговал с ним, и первый раз его отец забрал Девина с ринга. Я почти нокаутировал его в зале Флойда Мейвезера. Он вам об этом рассказывал? Будь готов, потому что я иду прямо за тобой», — заявил Дэвис.
Ранее сообщалось, что Ломаченко проиграл бой Хейни за звание абсолютного чемпиона в легком весе.
В своем последнем поединке Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде.