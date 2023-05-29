«Отец забрал его с ринга». Непобежденный Джервонта Дэвис рассказал, как избил Девина Хейни

29 мая, 10:09
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Джервонта Дэвис не проиграл ни одного боя (Фото:Джервонта Дэвис via Instagram)

Джервонта Дэвис не проиграл ни одного боя (Фото:Джервонта Дэвис via Instagram)

Непобежденный боксер легкого дивизиона Джервонта Дэвис заявил, что победил обидчика Василия Ломаченко Девина Хейни в спарринге.

Дэвис рассказал, что дважды встречался в ринге с Хейни и оба раза одержал легкие победы, сообщает Boxing Social.

Он выразил уверенность, что одолеет Девина и в официальном бою.

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«В бою с Девином Хейни шансы вообще неравны. Как он сможет держать меня на дистанции, если у него нет мощности? Я дважды спарринговал с ним, и первый раз его отец забрал Девина с ринга. Я почти нокаутировал его в зале Флойда Мейвезера. Он вам об этом рассказывал? Будь готов, потому что я иду прямо за тобой», — заявил Дэвис.

Ранее сообщалось, что Ломаченко проиграл бой Хейни за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

В своем последнем поединке Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Девин Хейни

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