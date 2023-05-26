«Надо выигрывать нокаутом». Известный украинский боксер объяснил, почему Ломаченко проиграл Хейни 26 мая, 10:24 Деревянченко считает, что бой был равным (Фото:Сергей Деревянченко via Facebook)

Украинский боксер Сергей Деревянченко прокомментировал поражение своего земляка Василия Ломаченко бою с американским абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни.

По словам Деревянченко, бой между Ломаченко и Хейни был довольно равным, но в таких случаях часто отдают предпочтение тому, чей бой в будущем может принести больше денег, сообщает YouTube-канал Тайк Майсон.

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При таких обстоятельствах украинцу нужно было приложить больше усилий и побеждать нокаутом, или хотя бы отправить американца в нокдаун.

«Считаю, что это был очень классный бой. Это был близкий бой. Если говорить честно, первые впечатления — Хейни был немного лучше. Но потом я пересмотрел бой, и сделал вывод, что Ломаченко был лучше

Ломаченко надо было боксировать на две, на три головы выше. Ему надо было бить его так, как он бил в десятом и одиннадцатом раунде.

В таких боях надо выигрывать нокаутом или с нокдаунами", — сказал Деревянченко.



Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко 10 июня проведет бой против бывшего чемпиона мира в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгия, который не знает поражений.