Наказан за самовольство: Звездный американский чемпион оказался за решеткой 2 июня, 17:45 Джервонта Дэвис (Фото:instagram.com/gervontaa)

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис проведет свой остаток домашнего ареста в тюремной камере.

Как сообщает BoxingScene, американский боксер нарушил условия домашнего ареста. В четверг вечером окружной судья Алтея Ханди пересмотрел дело и приказал спортсмену отправиться в тюрьму.

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Дэвис был взят под стражу и теперь проведет остаток домашнего ареста в тюрьме.

Напомним, в ноябре 2020 года Джервонта проигнорировал красный свет светофора, чем спровоцировал ДТП. В результате аварии пострадало четыре человека. Американец помог беременной женщине вылезти из машины, однако затем сбежал с места преступления.

В феврале текущего года Дэвис признал себя виновным. В мае его приговорили к 90-дневному домашнему аресту, а также 200 часам общественных работ. Домашний арест он должен был отбывать под присмотром своего тренера Келвина Форда.

Напомним, в последнем поединке американец нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде.