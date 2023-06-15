«Лжец и трус». Отец Фьюри жестко наехал на Усика 15 июня, 10:44 Джон Фьюри (Фото:Солнце)

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, выступил с обвинениями в адрес обладателя титулов WBO, WBA, IBF, IBO украинца Александра Усика.

Джон Фьюри обвинил Усика в том, что именно он отказался от поединка с Тайсоном Фьюри, Seconds Out.

«Есть только один лжец, и это Усик с его командой. Он не хотел драться. Из каких-то ср*ных источников Усик услышал, что Тайсон был травмирован. Потом Тайсон предложил ему бой, и даже 30 процентов гонорара было много для Усика. Но он все равно заработал бы 17 миллионов фунтов за бой на Уэмбли.

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Это показывает, какой он большой лжец и трус. Он будет боксировать с Даниэлем Дюбуа за объедки по сравнению с гонораром за бой с Тайсоном. Так что есть в этом смысл? Тайсон подерется с кем угодно, в любой точке мире, если все будет в порядке в плане бизнеса", — сказал Джон Фьюри.

Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался.

Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.

Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.

Кроме этого, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой между Усиком и Фьюри может состояться этой зимой.