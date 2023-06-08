«Прекрати нести чушь»: Промоутер Тайсона Фьюри жестко наехал на Усика 8 июня, 22:23 Тайсон Фьюри (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Сопромоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен раскритиковал обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.



Функционер заявил, что украинский боксер упрекает британца деньгами, однако сам подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии.

«Усик не так давно написал твит, я вам его прочитаю: «Фьюри, ты рассуждаешь о величии в боксе. В то же время ты говоришь: «Дайте мне много денег». Величие в боксе не определяется деньгами. Величие исходит от победного пути. Ты говоришь, что я избегаю тебя, хотя я никогда этого не делал. В действительности я пришел за тобой. Я готов боксировать с тобой даже без призовых». Это его твит. Полная фигня.

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Знаете в чем суть? Главное — не гордость, а деньги. Я принимаю и понимаю это, так что прекрати нести всем чушь. Это твой твит. Ты его написал. Тебе предложили кучу денег — намного больше, чем ты получил бы где угодно, кроме Саудовской Аравии. Если ты берешь саудовские деньги, то удачи, пусть бог благословит тебя, но хватит заигрывать с фанатами", — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, промоутер Усика обратился с критикой к Тайсону Фьюри.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика оценил шансы украинца в бою с Фьюри.