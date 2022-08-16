«Хочу нокаутировать его». Джошуа раскрыл свой план на бой против Усика

16 августа, 13:28
В первом бою Джошуа проиграл Усику по решению судей (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

В первом бою Джошуа проиграл Усику по решению судей (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями перед реваншем с украинцем Александром Усиком.

По словам Джошуа, он сделал выводы после первого боя и теперь планирует победить Усика досрочно, сообщает Sportarena.

«Мое настроение в первом бою заключалось в том, чтобы перебоксировать моего соперника. Тогда я хотел перебоксировать своего соперника, а в субботу хочу нокаутировать его», — сказал Джошуа.

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Реванш между Усиком и Джошуа пройдет 20 августа 2022 в Джидде (Саудовская Аравия).

Ранее промоутер Александр Красюк заявил, что первые шесть раундов будут самыми трудными для Усика в бою с Джошуа.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

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