«Хочу нокаутировать его». Джошуа раскрыл свой план на бой против Усика
В первом бою Джошуа проиграл Усику по решению судей (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)
Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями перед реваншем с украинцем Александром Усиком.
По словам Джошуа, он сделал выводы после первого боя и теперь планирует победить Усика досрочно, сообщает Sportarena.
«Мое настроение в первом бою заключалось в том, чтобы перебоксировать моего соперника. Тогда я хотел перебоксировать своего соперника, а в субботу хочу нокаутировать его», — сказал Джошуа.
Реванш между Усиком и Джошуа пройдет 20 августа 2022 в Джидде (Саудовская Аравия).
Ранее промоутер Александр Красюк заявил, что первые шесть раундов будут самыми трудными для Усика в бою с Джошуа.
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