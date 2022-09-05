Предложение на столе. Стало известно, с кем Джошуа может провести следующий бой 5 сентября, 16:03 Энтони Джошуа дважды проиграл Александру Усику (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Следующим соперником британского боксера Энтони Джошуа, который недавно в реванше проиграл украинцу Александру Усику, может стать американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер.

По словам главы промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна, Уайлдеру уже направили запрос по организации поединка, однако ответа от американца пока не последовало, сообщает BoxingScene со ссылкой на The DAZN Boxing Show.

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"Я просто не понимаю. Возможно Деонтей просто не любит меня и говорит: "Меня не волнует, сколько денег этот парень может предложить".

Мне вот только интересно, знает ли он об этом электронном письме, которое я прислал Финкелю [менеджер Уайлдера]? Кто бы ни поинтересовался, что там за предложение?

Сейчас Уайлдер ждет бой против Хелениуса. Это достойный соперник. Легко не будет", - сказал Хирн.

Уайлдер проведет против Роберта Хелениуса 15 октября.



Ранее Уайлдер заявил, что готов провести бой против украинского обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

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