«Конечно, я подпишу контракт». Джошуа подтвердил, что подерется с Фьюри 25 сентября, 22:35 Бой Джошуа — Фьюри может состояться 3 декабря (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа после второго поражения от украинца Александра Усика заявил, что проведет бой против своего земляка Тайсона Фьюри.

Джошуа рассказал, что готов подписать контракт, однако остается уладить некоторые нюансы, сообщает Mirror.

"Нужно иметь хороших менеджеров и юристов при организации этого боя. Конечно, я подпишу контракт на бой с Фьюри. Сейчас остались только юридические нюансы", – сказал Джошуа.

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Ожидается, что Фьюри получит 60% общего гонорара, тогда как Джошуа — 40%.

Основным нерешенным вопросом остается соглашение о трансляции поединка, поскольку у Фьюри контракт с BT Sport, а у Джошуа – с DAZN.



Ранее сообщалось, что бой между Джошуа и Фьюри может состояться 3 декабря 2022 года.

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