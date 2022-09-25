«Конечно, я подпишу контракт». Джошуа подтвердил, что подерется с Фьюри

25 сентября, 22:35
Поделиться:
Бой Джошуа — Фьюри может состояться 3 декабря (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Бой Джошуа — Фьюри может состояться 3 декабря (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа после второго поражения от украинца Александра Усика заявил, что проведет бой против своего земляка Тайсона Фьюри.

Джошуа рассказал, что готов подписать контракт, однако остается уладить некоторые нюансы, сообщает Mirror.

"Нужно иметь хороших менеджеров и юристов при организации этого боя. Конечно, я подпишу контракт на бой с Фьюри. Сейчас остались только юридические нюансы", – сказал Джошуа.

Видео дня

Читайте также:
«Если он столько продержится». Фьюри рассказал, в каком раунде планирует нокаутировать Джошуа

Ожидается, что Фьюри получит 60% общего гонорара, тогда как Джошуа — 40%.

Основным нерешенным вопросом остается соглашение о трансляции поединка, поскольку у Фьюри контракт с BT Sport, а у Джошуа – с DAZN.

Ранее сообщалось, что бой между Джошуа и Фьюри может состояться 3 декабря 2022 года.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X