Стала известна дата боя между Джошуа и Фьюри — журналист

13 сентября, 14:19
Поделиться:
До поединка остается менее трех месяцев (Фото:Mirror)

До поединка остается менее трех месяцев (Фото:Mirror)

Британские супертяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри проведут бой 3 декабря, сообщает журналист Майкл Бенсон.

По информации журналиста, Джошуа принял условия Фьюри по поводу поединка.

Фьюри получит 60% от общего гонорара, тогда как Джошуа — 40%. Если Джошуа победит, то в реванше гонорар будет поделен 50 на 50.

Видео дня

Читайте также:
«Если он столько продержится». Фьюри рассказал, в каком раунде планирует нокаутировать Джошуа

Единственным нерешенным вопросом является договоренность с транслятором боя, однако оба боксера якобы готовы подписать контракт с DAZN.

https://twitter.com/MichaelBensonn/status/1569625929818771456

Ранее сообщалось, что Джошуа согласился на бой с Фьюри, а поединок может состояться в Кардиффе на стадионе Миллениум.

Ожидалось, что в ближайшее время Тайсон Фьюри проведет бой с Александром Усиком, но британец заявил, что его следующим соперником станет не украинец, поскольку тот не планирует драться в этом году.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X