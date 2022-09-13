Стала известна дата боя между Джошуа и Фьюри — журналист 13 сентября, 14:19 До поединка остается менее трех месяцев (Фото:Mirror)

Британские супертяжеловесы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри проведут бой 3 декабря, сообщает журналист Майкл Бенсон.

По информации журналиста, Джошуа принял условия Фьюри по поводу поединка.

Фьюри получит 60% от общего гонорара, тогда как Джошуа — 40%. Если Джошуа победит, то в реванше гонорар будет поделен 50 на 50.

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Единственным нерешенным вопросом является договоренность с транслятором боя, однако оба боксера якобы готовы подписать контракт с DAZN.

Ранее сообщалось, что Джошуа согласился на бой с Фьюри, а поединок может состояться в Кардиффе на стадионе Миллениум.

Ожидалось, что в ближайшее время Тайсон Фьюри проведет бой с Александром Усиком, но британец заявил, что его следующим соперником станет не украинец, поскольку тот не планирует драться в этом году.



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