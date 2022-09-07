Джошуа согласился на бой с Фьюри — промоутер 7 сентября, 17:57 Бой Джошуа — Фьюри может состояться 17 декабря (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа принял предложение своего земляка Тайсона Фьюри по бою за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

По его словам, Джошуа получит 40% от гонорара, а Фьюри – 60%. В случае реванша гонорар будет распределен наоборот.

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«Если ты чемпион, то заслуживаешь больше. Это честно. Мы хотим провести бой в декабре. Он может состояться 17 декабря на стадионе Миллениум в Кардиффе. Это идеально», – сказал Хирн.

Ожидалось, что в ближайшее время Тайсон Фьюри проведет бой с Александром Усиком, но британец заявил, что его следующим соперником станет не украинец , поскольку тот не планирует сразиться в этом году.

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