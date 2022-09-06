«Да, успокойся». Джошуа отреагировал на вызов, брошенный Фьюри

6 сентября, 16:39
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Джошуа (на фото) в последнем бою потерпел поражение от украинского чемпиона мира Александра Усика (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Джошуа (на фото) в последнем бою потерпел поражение от украинского чемпиона мира Александра Усика (Фото:Энтони Джошуа via Instagram)

Британский боксер Энтони Джошуа отреагировал на вызов, брошенный его соотечественником — чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри, заявив, что готов выйти против него в ринг.

Ранее последний в Twitter предложил первому провести поединок и выявить сильнейшего среди них.

https://twitter.com/Tyson_Fury/status/1566779738512842755

Позже Джошуа отреагировал в соцсети на вызов Фьюри, заявив, что готов устроить бой.

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«Да, успокойся. Я не веду онлайн-переговоров ради шума, поэтому если ты действительно заинтересован, обращайся к компании 258 MGT. Я буду готов в декабре», — написал Энтони.

https://twitter.com/anthonyjoshua/status/1566887852117577729

Джошуа в последнем бою потерпел поражение от украинского чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика.

Фьюри же объявил о завершении карьеры после победы над соотечественником Диллианом Уайтом. Позже Тайсон несколько раз менял свое решение.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

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