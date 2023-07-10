Джошуа провел первую дуэль взглядов со своим будущим соперником — видео
Бой Джошуа — Уайт состоится 12 августа (Фото:Matchroom Boxing)
Британские супертяжеловесы Энтони Джошуа и Диллиан Уайт впервые сошлись в битве взглядов перед предстоящим боем-реваншем.
Уайт пришел на церемонию в панаме и солнцезащитных очках, которые решил не снимать даже во время дуэли взглядов.
Поединок Джошуа — Уайт состоится 12 августа в Лондоне на арене О2.
Первый поединок между боксерами состоялся в декабре 2015 года. Тогда Джошуа победил Уайта техническим нокаутом в седьмом раунде.
Ранее сообщалось, что в декабре этого года Энтони Джошуа может провести бой против американца Деонтея Уайлдера, за который получит гонорар в размере 60 млн евро.