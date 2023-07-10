Джошуа провел первую дуэль взглядов со своим будущим соперником — видео 10 июля, 18:32 Бой Джошуа — Уайт состоится 12 августа (Фото:Matchroom Boxing)

Британские супертяжеловесы Энтони Джошуа и Диллиан Уайт впервые сошлись в битве взглядов перед предстоящим боем-реваншем.

Уайт пришел на церемонию в панаме и солнцезащитных очках, которые решил не снимать даже во время дуэли взглядов.

Поединок Джошуа — Уайт состоится 12 августа в Лондоне на арене О2.

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Первый поединок между боксерами состоялся в декабре 2015 года. Тогда Джошуа победил Уайта техническим нокаутом в седьмом раунде.



Ранее сообщалось, что в декабре этого года Энтони Джошуа может провести бой против американца Деонтея Уайлдера, за который получит гонорар в размере 60 млн евро.

