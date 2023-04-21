«Это будет сложный бой». Джошуа анонсировал поединок против мощного американца

21 апреля, 16:37
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Бой может состояться в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Бой может состояться в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа заявил, что его следующим соперником, вероятнее всего, будет американский боксер Деонтей Уайлдер.

Британский боксер оценил вероятность организации боя с Уайлдером на 95% и добавил, что поединок может состояться в Саудовской Аравии, сообщает Metro.

«Уайлдер — хороший боец. Я уважаю его и недооцениваю. Этот бой заставит меня повысить свой уровень. Я уважаю то, что он сделал и чего добился в нашем весе. Трудно стать чемпионом, но он это сделал. Поэтому я должен уважать это.

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Это будет сложный бой, но я уверен в себе. Я лучший, более разносторонний спортсмен и боец", — сказал Джошуа.

После двух подряд поражений от Александра Усика Джошуа победил американца Джермейна Франклина.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии может состояться турнир с участием Александра Усика, Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Эту информацию впоследствии подтвердил представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Дионтей Уайлдер Энтони Джошуа

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