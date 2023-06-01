«Усик дешевле Фьюри». Промоутер британца обесценил украинского боксера перед его боем с Дюбуа
Усик — Фьюри (Фото:Рейтер/Эндрю Кулдридж)
Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, высказал свое мнение относительно промоутерских торгов поединка Усик-Дюбуа.
По его словам, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе соответствует цене боя.
«Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа ушел на промоутерских торгах за 8 миллионов долларов. Усик получит шесть. Вот вам и настоящая его цена".
Промоутер также отметил, что за бой его клиента с Дюбуа заплатили бы значительно больше.
"Если бы на промоутерских торгах был поединок Тайсона Фьюри с Дюбуа, это бы, без сомнения, была сумма не менее 30 миллионов долларов. Потому что это цена Тайсона Фьюри", — цитирует Фрэнка Уоррена talkSPORT.
Напомним, что поединок Усик — Дюбуа планируют провести в польском Вроцлаве 12 августа этого года.
Ранее сообщалось, что Фьюри сделал предложение о бое бывшему сопернику Усика.