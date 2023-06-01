«Усик дешевле Фьюри». Промоутер британца обесценил украинского боксера перед его боем с Дюбуа 1 июня, 21:47 Усик — Фьюри (Фото:Рейтер/Эндрю Кулдридж)

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, высказал свое мнение относительно промоутерских торгов поединка Усик-Дюбуа.

По его словам, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе соответствует цене боя.

«Бой Александр Усик — Даниэль Дюбуа ушел на промоутерских торгах за 8 миллионов долларов. Усик получит шесть. Вот вам и настоящая его цена".

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Промоутер также отметил, что за бой его клиента с Дюбуа заплатили бы значительно больше.

"Если бы на промоутерских торгах был поединок Тайсона Фьюри с Дюбуа, это бы, без сомнения, была сумма не менее 30 миллионов долларов. Потому что это цена Тайсона Фьюри", — цитирует Фрэнка Уоррена talkSPORT.

Frank Warren: “Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois went for purse bids and the bid was $8million. He gets $6million. That's the value of Usyk. If Tyson Fury vs Dubois went for purse bids, that'd fetch $30million all day long, because that's the value of Tyson Fury.” [@talkSPORT] — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 1, 2023

Напомним, что поединок Усик — Дюбуа планируют провести в польском Вроцлаве 12 августа этого года.

Ранее сообщалось, что Фьюри сделал предложение о бое бывшему сопернику Усика.